El 'narco' le ofrece 20 mil pesos al mes a migrantes para que trabajen para ellos

Ciudad de México.- Integrantes de la caravana migrante proveniente de Honduras y que a lo largo de su camino ha reunido a ciudadanos de diversas nacionalidades de países centroamericanos, denunciaron que personas del crimen organizado se han acercado a ellos para ofrecerles "empleo".



Explicaron que les han ofrecido alrededor de 20 mil pesos por quedarse en México y trabajar para grupos que se dedican a delinquir.



Por temor a los grupos del narcotráfico que operan en esa zona, migrantes llegaron este mediodía a la pequeña comunidad llamada Donají, en el Estado de Oaxaca, pero por seguridad decidieron llegar este viernes hasta Acayucan, Veracruz.



Luego de una fuerte lluvia durante la madrugada este éxodo de hondureños marchó 30 kilómetros rumbo a Donají y este es el último poblado en donde el contingente se dividió por lo que realizaron una improvisada asamblea en el Polideportivo.



Por seguridad determinaron viajar otros 75 kilómetros hasta Acayucan, con megáfono en mano uno de los coordinadores alertó a sus compañeros que no se separen del contingente toda vez que Veracruz está lleno de narcotraficantes y polleros, además de que corren peligro si viajan solos y podrían sufrir secuestros y otro delito.



Los migrantes han expresado su temor por caer en las manos del crimen organizado, que de acuerdo con pobladores mexicanos, les ofrecen hasta 20 mil mensuales por unirse a sus filas.



Organizaciones no gubernamentales que los acompañan indicaron que los integrantes de la caravana están sufriendo desnutrición, males estomacales severos y algunas lesiones en piernas por los largos recorridos.



No descartan enviar una delegación de centroamericanos a dialogar con una representación de Andrés Manuel López Obrador. Después de recorrer Veracruz, los migrantes ingresarán a Tamaulipas para después dirigirse a la frontera con Estados Unidos.



Los centroamericanos señalaron que no quisieron quedarse en esta comunidad oaxaqueña porque no había un lugar para ellos y la lluvia los amenaza. De acuerdo con algunos elementos de la Policía Federal, los migrantes siguen su camino hacia este municipio veracruzano. Sin embargo, ellos tienen la indicación de resguardarlos en Donají, ya que ahí se tenía contemplada su estancia este viernes.



Y es que a Donají los primeros miembros de la caravana migrante llegaron muy temprano, colgados en traileres que van hacia Veracruz, otros en la parte trasera de pipas que transportan material peligroso o pidiendo un "raite".



La caravana del éxodo migrante sigue su paso por México, luego de que salió de Dam Pedro Osula, Honduras, el pasado 12 de octubre. Han recorrido Chiapas y desde el domingo transitan por territorio oaxaqueño.



Ayer un grupo, integrado, en su mayoría por mujeres, optó por llegar a la Ciudad a de México cruzando la capital de esta entidad, ya que consideraron que tomar carretera por Veracruz es peligroso, pero el grueso de la caravana estará hoy en Donají.



La finalidad es llegar a la capital del país y ahí expresarles a los gobiernos local y federal las necesidades del grupo, integrado en su mayoría por hondureños. Hay quienes quieren quedarse en el país, sobre todo en el norte, pero casi todos van para la frontera con Estados Unidos.