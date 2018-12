"El poder debe ejercerse con sabiduría y humildad": AMLO

Ciudad de México.- El nuevo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta mañana que cuando se dirigía a San Lázaro para la toma de posesión, un joven en bicicleta se acercó a su vehículo y le comentó: “Tú no tienes derecho a fallarnos”.

