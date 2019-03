El precio del gas aumenta en Saltillo y la empresa Naturgy culpa a Pemex

Saltillo, Coahuila.- Tras el aumento en el precio del gas en Saltillo, la empresa Naturgy se justifico culpando de esto a Petroleos Mexicanos.

Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, aseguró que después de atender a 70 usuarios de Saltillo que protestaron por el incremento en los recibos, se tuvo un acercamiento con directivos de la empresa Naturgy para canalizar las demandas ciudadanas.

Independientemente de tener o no razón, ellos dicen que el precio de Pemex se incrementó entre un 38 y un 40 por ciento en enero, no hay una versión de Pemex, los precios van de 3 a 4 pesos con 10 centavos por metro cúbico y Pemex depende de importaciones del gas natural por ductos que vienen de Estados Unidos hasta en un 85 por ciento”, dijo Torres Cofiño.

El legislador local señaló que los incrementos se justificarían si son proporcionales, sin embargo hay aumentos de hasta un 300 por ciento en el precio al público, por lo que exhortó al gobierno federal a cumplir con las promesas que se hicieron en campaña respecto a que no habría incrementos de gas y de gasolina.

Por otro lado, Torres Cofiño reveló que los directivos de Naturgy no realizarán cortes a los usuarios que no paguen su último recibo, hasta en tanto no se tenga certeza de los motivos que dieron pie al incremento en el precio al público por el servicio de gas.