"El que nada debe, nada teme": AMLO contra colaboradores de García Luna

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, en su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a los funcionarios que trabajaron junto al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, a que se tranquilizaran si no tenían nada que ver con el caso.

De igual manera, el tabasqueño precisó que era de sabios reconocer sus errores porque "todos nos equivocamos", además de recordar que en Estados Unidos hasta reducen las penas si se coopera con la investigación.

Hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema y que estemos tranquilos, no vamos a iniciar aquí procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído", precisó.