Empresa de gas presenta altos niveles de cobro por ‘tanteo’ a sus clientes

Saltillo, Coahuila.- Los usuarios de la empresa de gas natural, Naturgy, identificaron un alto cobro que está muy por encima de lo marcado en el medidor, sin embargo, la empresa dice que no suspenderá servicio ante sus errores.

La operadora de gas natural, admite que sus trabajadores no tomaron la lectura de los medidores, los voceros de la empresa aseguraron que no suspenderán el servicio de ningún cliente hasta que no se resuelva la situación.

Hay errores en la toma de lectura, lo que yo sé es que la lectura de los clientes no está correctamente tomada. Tomaron una lectura estimada, la lectura correspondiente al bimestre anterior o al mismo bimestre del año anterior”, aseguró Juan Carlos Sarmiento, jefe de centro de la única oficina de la empresa en la localidad.

Hasta la fecha, no tienen el número exacto de personas que fueron afectadas por esta situación y aclaró que la solución podría tardar hasta 72 horas, pero no aseguró que fuera definitivo.

Voy a pedirles paciencia, si ellos traen una lectura del medidor para poder hacer las correcciones pertinentes y comunicarnos con ellos, con gusto los ayudamos. Vamos a tomar nombre, número de cuenta y lectura y un teléfono para comunicarse”, declaró Sarmiento.