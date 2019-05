Erick Tinoco señala que se crearon más sitios de escorts tras cerrar Zona Divas

Ciudad de México.- La Policía Federal rescató a 18 mujeres víctimas de trata del sitio Zona Divas, el cual fue cerrado en abril del 2018, pero la red no desapareció. Michelle una de las víctimas, quien fue explotada sexualmente durante un mes hasta que logró escapar, después dos meses recibió una oferta de empleo como mesera, supo al llegar que era un engaño de quienes ya habían emprendido la red.

Me recibe el fotógrafo que se llama José Armando Arteaga Patiño, que es el fotógrafo de Zona Divas, me recibe él en su estudio y me toma las fotos. Había bastantes chicas de varias nacionalidades, colombianas, de todos lados", relata la víctima de trata.