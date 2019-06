Ernesto D'Alessio denuncia a la titular de la FMN de atacar atletas por redes

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, acusó a Claudia Ruiz, titular de la FMN, de crear cuentas falsas en Twitter y atacar a atletas.

El político se refirió a un mensaje de una usuaria en redes, Claudia Morales, quien publicó una foto en Twitter, en la que salían Mendoza, González y Jiménez. La fotografía venía acompañada de un mensaje acusándolas, en la que las calificó como "vividoras".

Conade ¿cuándo le bajas la beca a las tres amiguis vividoras? Adriana Jiménez (juega un) deporte de feria y da lo mismo si salta en una feria o en China; Carolina Mendoza no va a Juegos Panamericanos y ya no le sirve acostarse con ex funcionarios; Fernanda González tampoco va a Panamericanos y está jodida del hombro, años de luz de los Juegos Olímpicos de Tokio", se lee en el tuit.