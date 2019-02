"Es imposible que haya desviado recursos": Duarte defiende a Karime

Xalapa, Veracruz.- Javier Duarte tachó de "mentiras y sandeces" los señalamientos de que su esposa Karime Macías desvió recursos públicos del Gobierno de Veracruz.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el exgobernador veracruzano aseguró que los planteamientos contra su esposa son imposibles porque ella no fue funcionaria pública y el puesto que ocupó era sólo honorario.

Duarte de Ochoa aseguró que su esposa y sus hijos viven solos en Reino Unido y sus gastos mensuales son de unos 180 mil pesos.

Karime Macías paga alrededor de 50 mil pesos por colegiaturas y 800 mil pesos por atención médica, transporte, alimentación, servicios y ropa.

No cuentan con servicio doméstico y tienen poca vida social.

Es lo que hay. Es lo que tengo para mantenerlo. Después de la campaña que han venido haciendo todo el mundo cree que soy multimillonario y la vedad es que me estoy tronando los dedos. Si no fuera por el apoyo de mis familiares y amigos, no podría mantenerlos allá", destacó.

Javier Durate dijo que diariamente conversa vía telefónica con su familia, y sus hijos de 14, 11 y seis años, a quienes no ve desde hace dos años y medio.

Todos los días hablo con mi esposa y mis tres hijos, no he perdido la comunicación, tengo dos años de no ver a mi mujer y dos años y medio de no ver a mis hijos que es el mayor suplicio, la mayor tortura que uno puede recibir es el estar lejos de sus seres queridos. Esa es la verdadera agonía que estoy viviendo".