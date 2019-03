"Es muy fácil criticar a AMLO por que solo se contradice": José Luis Perujo

Ciudad de México.- José Luis Perujo, caricaturista del El Economista desde 1988, comentó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado mucha de que hablar.

En ese sentido, planteó que a los “bandazos” que da el presidente también hay que ponerles el dedo y criticarlos, porque ésa es una de las funciones del caricaturista.

Refirió que el hecho de que varios del gremio se identifiquen con el proyecto del presidente lo más que puede generar es que eludan criticar ciertos temas, pero hasta a los más vinculados a la izquierda le han dado “sus llegues al 'peje'”.

Si no acepta la crítica, es problema de él, no de nosotros. No creo que den un paso hacia atrás en cuanto a quererse meter a censurar como pasó hace muchísimos años, no creo que se atreva. Sí se ve que le molesta, y como él dice, se tiene que defender y hace bien que entre en la polémica, pero no creo, al menos a nosotros no nos ha llegado nada de censura”.