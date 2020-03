Especialista descartaría que el coronavirus desaparezca en primavera

Ciudad de México.- El jefe de Infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), José Arturo Martínez Orozco, aseguró que no es seguro que el coronavirus pueda desaparecer en la entrada de primavera.

Además mencionó que no hay evidencia que una persona con covid-19 no podría ser un peligro de contagio, pues esto aún no está confirmado.

Podría decir que sí o que no, pero no hay nada científico, por el momento, que demuestre que con el calor se va a quitar”, remarcó.

Por otra parte indicó que los pacientes que han muerto a causa del coronavirus, son personas que cuenta con antecedentes de enfermedades crónico degenerativas.