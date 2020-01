"Estamos perdidos y destrozados": Margarita Langford en visita de AMLO

Bavispe, Sonora.- Durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a La Mora, lugar donde viven los familiares de las víctimas que fallecieron en el tiroteo del 4 de noviembre de 2019, una de las afcetadas, Margarita Langford externó un discurso sobre lo que siente actualmente luego de la pérdida de sus seres queridos.

Yo amo este país y me duele hasta el alma de pensar no poder vivir aquí. Esta masacre nos ha dejado perdidos y destrozados y espero que este destino no marque a nuestra comunidad", mencionó Margarita Langford.