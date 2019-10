"Estuve en cirugía": Romero Deschamps dice que no escapó, lo operaron

Ciudad de México.- Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana habló para Milenio y señaló que no abandonó el país como se había reportado.

Según Romero Deschamps se sometió una cirugía en la ingle derecha por un problema de tendón en un hospital en día viernes en la Ciudad de México, por lo que ahora se encuentra en recuperación.

Las autoridades mexicanas solicitaron ayuda a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para encontrar a Carlos Romero Deschamps.

La Fiscalía pidió la intervención de Interpol”, dijo el funcionario, quien solicitó el anonimato a Reuters. La fuente no le confirmó a la agencia que el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) haya abandonado México. “Puede estar aquí pero no está localizable”, apuntó la agencia que dio la información.