Eufrosina Cruz rompe paradigmas con su asistencia a la celebración de Barbie

Ciudad de México.- Ruth Handler, la creadora de la muñeca Barbie, puso los ojos en la oaxaqueña Eufrosina Cruz Mendoza como una de las 60 mujeres del mundo que representan un ejemplo de inspiración a las niñas para descubrir sus potenciales.

En vista de los 60 años de la icónica muñeca, la originaria de Santa María Quiegolani, formó parte de la celebración mundial.

Tras formar parte de este evento, por desgracia fue objeto de críticas a través de las redes sociales, a lo que ella dejó muy en claro su punto de vista.

Pareciera ser que no tengo el derecho porque una Barbie no se refleja a mí, que no es mi origen, no mi color, no son mis facciones. Tenemos que ir rompiendo esquemas y que la sociedad vaya entendiendo que todos tenemos derecho a acceder a lo que nosotras decidamos y también tenemos derecho a llegar a este tipo de eventos”, manifestó.