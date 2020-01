Familia LeBarón planea nueva marcha con un zapato por niña sobreviviente

Ciudad de México.- Adrián LeBarón informó que el siguiente 23 de enero realizarán una nueva marcha que iniciará en Cuernavaca y concluirá en la Ciudad de México.

La movilización será en honor a Mackenzie, la niña sobreviviente de la masacre y quien caminó 14 kilómetros con solo un zapato puesto tras perder el otro par. Se supo que la caminata será en las mismas condiciones que padeció la joven. Adrián señaló que caminarán 100 kilómetros.

la pequeña que logró salir de la tragedia, es hija de Dawna Langford, quien falleció en el atentado de La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora.

Para este nuevo evento se espera la participación de colectivos que han padecido casos similares, cómo lo han sido víctimas de feminicidio, secuestro, etc.

Yo no quiero invitar a colectivos, que no se confunda, quiero invitar a los grupos de gente dolida, de policías muertos en Chihuahua, los colectivos chiquitos de desaparecidos en Tamaulipas. La palabra colectivo parece que indica un líder, no me interesa. No es número, es dolor lo que estamos llevando. A esos estoy reclutando, que vengan”, aclaró Adrián.