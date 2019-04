Fase 1 de Contingencia Ambiental permanece en el Valle de México

Ciudad de México.- Las condiciones del ambiente, descritas por un cielo despejado a medio nublado, viento débil y calidez durante el día, dan paso a que este jueves 11 de abril se mantenga una mala calidad del aire en el Valle de México y que por consecuencia permanezca la Fase 1 de contingencia ambiental por Ozono, reportó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Ante esa situación, misma que se había presentado por última vez el pasado 30 de marzo, se han emitido medidas ambientales para que la población evite caer en riesgos para la salud por la poca probabilidad de que se dispersen los contaminantes.

#Entérate: Se mantiene la Fase I de #ContingenciaAtmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Evita hacer actividades al aire libre de 13 a 19 horas.

En primera instancia, la Megalópolis informó que los niveles máximos de ozono para la zona metropolitana del Valle de México se registrarán entre las 13:00 horas y las 19:00 horas, periodo en el que debe procurarse no realizar actividades de recreo, culturales y cívicas al aire libre.

Asimismo, se recomienda que personas con problemas respiratorios y cardiovasculares, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas se mantengan en interiores.

Otra de las recomendaciones es reportar a la brevedad una posible fuga de gas, así como disminuir el consumo de gas LP y la recarga de tanques.

Por su parte, es recomendable que deportista no realicen ejercicio al aire libre y que el alumnado en instituciones educativas también eviten la actividad en exteriores.

Ante la permanencia de la Fase 1 de contingencia ambiental por Ozono, los vehículos con las siguientes características no circulan hoy de las 05:00 horas a las 22:00 horas:

Transportes con holograma de verificación 2 y 1, terminación de placa non y con engomado color verde; autos que no tienen holograma de verificación o con placas formadas sólo por letras; mientras que los vehículos con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma ‘0’ o ‘00’, serán considerados como holograma de verificación 2.