Felipe Calderón encabeza la Asamblea Fundacional del partido México Libre

Ciudad de México.- Este domingo se realizó la Asamblea Fundacional de México Libre, encabezada por el expresidente panista Felipe Calderón.

Calderón Hinojosa señaló que este proyecto busca que México tenga más opciones y eliminar a los opresores.

No queremos volver al México del partido único y del partido opresor y del partido del presidente que hace y decide todo. ¡Ese México no va a regresar!”, afirmó.

Este evento se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo y aseguró que los asistentes son ciudadanos que vinieron por su propia voluntad, y no por ‘acarreos’ ‘

Asimismo, el exmandatario señaló que es preocupante que seis mil elementos de la Guardia Nacional se vayan a destinar para atender el tema migratorio, pues con ello, se debilita el esfuerzo y propósito del nuevo cuerpo policial, que es el de atender la seguridad de los mexicanos.

Comprometer a la Guardia Nacional para ser policía migratoria me parece que no está en su papel, para lo que fue creada, y menos a imposición de un país extranjero, muy lamentable. Son temas que nos preocupan y se deben aclarar, porque si en los acuerdos implica obligaciones para México, se deben aclarar. Quizá ese acuerdo no sea válido hasta que se avale el Tratado en el Senado, sobre todo, si hay obligaciones para ambos países, lo tiene que explicar”, indicó.