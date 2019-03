Fernández Noroña comparte video de joven que cayó de juego de Six Flags

Ciudad de México.- El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, compartió un video en sus redes sociales en el que el joven accidentado en la Rueda India de Six Flags le da las gracias "por todo lo que ha estado haciendo" para ayudarlo.

En serio me ayudó bastante, en tiempos difíciles en los que me sentía mal me dio las fuerzas, me dio la capacidad para poder salir adelante. En serio estoy muy agradecido, yo y toda mi familia", dijo el joven, mostrando su pulgar en alto durante los 24 segundos que dura el video.