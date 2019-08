Fiscal ataca a gobernador de Veracruz por "desinformado"; van 29 muertos

Coatzacoalcos, Veracruz.- La mañana de este jueves, el titular de la Fiscalía General de Veracruz, Jorge Winckler, aseguró en una entrevista que el gobernador del estado, no está bien informado sobre el ataque al centro nocturno de nombre 'Caballo Blanco', en el municipio de Coatzacoalcos, donde 29 personas ya han perdido la vida.

El funcionario comentó que se encuentran trabajando en las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del hecho delictivo. De igual manera, habló agradecido del apoyo que la Fiscalía ha recibido por parte de la federación.

También habló sobre las acusaciones de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, donde asegura que la Fiscalía del Estado fue responsable de dejar en libertad en dos ocasiones al encargado del ataque al table dance, y destacó que la Fiscalía no tuvo nada que ver en ninguna de las dos ocasiones que la Policía Naval lo detuvo.

Yo al gobernador no quisiera decirle nada. La verdad es alguien que no se informa del tema, no tiene un grupo de gente que le comparta la información correcta. El gobernador muy fácilmente podría informarse sobre este tema y qué fue lo que ocurrió” dijo el funcionario.