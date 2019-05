Fiscalía de la República revela que Senado recibió dos libros bomba

Ciudad de México.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que no fue uno, sino dos libros bomba o paquetes explosivos que se recibieron este miércoles en el Senado de la República, uno de ellos, dirigido a la senadora Citlali Hernández.

Sin embargo, no dio el nombre del destinatario del segundo paquete explosivo.

Y a pesar de que la investigación aún está en curso, Gertz Manero aseguró que el atentado con un “libro bomba” se trató de un caso armado y mediático para provocar un escándalo.

No es una cosa de mayor impacto, pero se trató de hacer no un daño, sino un escándalo. Parece que aquí todo tiene que ser a base de escándalos”, lamentó.

Me dijo que no había ocurrido ese caso, que no había ningún daño físico, que más bien parecía otra cosa de escándalo y de oportunismo mediático. Por lo menos él me dijo que no eran nada más una, sino dos senadoras las implicadas”, recalcó.