Fox critica a AMLO por invitar a Maduro, pero el invitó a Hugo Chávez

Ciudad de México.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada se sumó a la ola de críticas por la invitación que el equipo del próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador hizo a Nicolás Maduro a su asunción, el 1 de diciembre.

El fin de semana, luego que el equipo de López Obrador hiciera público que el presidente de Venezuela había confirmado su asistencia, la etiqueta #MaduroNoEresBienvenido a través de la cual miles de internautas expresaron su inconformidad se convirtió en Trending Topic.

Ante las críticas, Marcelo Ebrard Casaubón, propuesto como el próximo canciller, recordó que en su momento, los derechistas Vicente Fox y Felipe Calderón invitaron a México al fallecido ex mandatario venezolano Hugo, Chávez a sus respectivas ceremonias de asunción.

"Que yo sepa, en la historia reciente de México fue invitado Venezuela; nunca se ha excluido a ningún país con representación diplomática en México", expresó Ebrard Casaubón a medios mexicanos y dejó en claro que la invitación a Maduro no será retirada.

Cuestionado sobre las declaraciones del próximo canciller, Fox Quesada se sumó a quienes criticaron a López Obrador por la invitación.

"Sus amigotes Maduro de Venezuela, sus amigotes el de Bolivia, ahora con qué Estado Mayor, con qué seguridad van a recibirlo, va a haber muchos enemigos de Maduro empezando aquí por tantos venezolanos que tuvieron que dejar patrimonio, casa, hogar, familia para venirse a refugiar", señaló en entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Reconoció que en algún momento se reunió con el antecesor de Maduro Moros, pero porque entonces el gobierno de Venezuela no era señalado por violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

"Porque el presidente Chávez no había enseñado las uñas en aquél entonces, no había matado gente, no había llevado presos políticos a la cárcel, no había sacrificado a la juventud venezolana, no había matado al pueblo todavía con el disfraz democrático con ese engaño con el que se trepan al poder, un Chávez que parecía todo democrático y a todo el mundo convenció con alegría, claro que lo invité, claro que estuvo aquí después le salió la dictadura desde su DNA, desde su fondo", afirmó.

La oposición a la visita de Maduro a México se debe a que en los últimos años creció considerablemente la migración de venezolanos que huyen de las condiciones de pobreza y persecución en su país.

Información de la Unidad de Política Migratoria del Ministerio del Interior, destaca que de los 57.946 extranjeros que obtuvieron tarjetas de residentes temporales en México, 5 mil 906 fueron venezolanos. El segundo con el mayor número después de Estados Unidos, rebasando a otros que históricamente piden asilo en tierra azteca como Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras.

En residencias permanentes, Venezuela también es el segundo más alto con 3 mil 330 peticiones.