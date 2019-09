Gobernador de Veracruz asegura no tener miedo de juicio político

Xalapa, Veracruz.- El actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no tiene miedo a las acciones que puedan tomar los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), los cuales buscan la desaparición de poderes y el juicio político.

Que lo hagan, están en su derecho, qué bueno que vigilen a los gobernantes, es parte de su labor, yo no soy ni Miguel Ángel Yunes, ni Javier Duarte, yo no tengo cola que me pisen, soy académico, soy maestro y estamos haciendo bien las cosas", expresó.