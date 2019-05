Gobierno de AMLO dormirá gatos que viven en el Palacio Nacional

Ciudad de México.- Para activistas el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende desalojar en dos semanas a una veintena de gatos que desde hace años viven en Palacio Nacional.

Los activistas detallaron que la Conservaduría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubicada en el inmueble, pretende deshacerse de los gatos con el pretexto de que los van a esterilizar o a revisar, sin embargo, una de las activistas señaló que desde hace 5 años se ha encargado de alimentar a los felinos y cuando se detecta que hay uno nuevo, se le lleva a esterilizar, por lo que no es necesario que sean operados.

Por décadas ha habido gatos en Palacio. Inicialmente los llevaron para acabar con las ratas. Después, algunos trabajadores irresponsables decidieron que era buena idea abandonar ahí a los suyos. Trabajé ahí un tiempo, y al igual que algunos trabajadores me solidaricé con los mininos y les compré alimento. Solo que a diferencia de todos, cuando salí no me olvidé de ellos porque los gatos nunca me dejaron", expresó en una serie de publicaciones.