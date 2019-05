Gravedad del delito imposibilita amparo de Mario Marín para evitar aprehensión

Ciudad de México.- Dado que la tortura, crimen del que se le acusa, es un delito grave, Mario Marín no podrá evitar ser detenido pese a que haya realizado una petición de amparo por la orden de aprehensión que se giró en su contra a principios de abril.

Como se ha de recordar, la orden de detención de Marín y también del empresario Kamel Nacif Borge fue librada el 11 de abril por el Tribunal Unitario de Quintana Roo, esto por las acusaciones en su contra de tortura hacia la periodista Lydia Cacho en 2005.

El recurso solicitado por el exgobernador de Puebla no resulta suficiente para lograr que no se realice su detención, ya que no alcanza la libertad por medio de garantías.

Mario Marín y Nacif Borge son también señalados por el delito de abuso de autoridad contra la periodista cuando esta fue detenida en 2005.