Guardia Nacional es aplazada por la Cámara de Diputados

Ciudad de México. - La Guardia Nacional se aplazó en la Cámara de Diputados a la espera de que los congresos locales le notifiquen formalmente la aprobación de la reforma correspondiente.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro, manifestó que el día de ayer en el pleno se haría para este jueves la declaratoria, a fin de que el Ejecutivo estuviera ya en condiciones de publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

En la sesión de hoy, en la Cámara de Diputados se aplazó la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional.

Nos tienen que llegar los comunicados oficiales de los congresos estatales; todavía no nos llegan los 17; entonces, pues si llegan se haría la declaratoria; si no, no tenemos prisa, la verdad; esperaríamos a la semana que entra”, indicó.