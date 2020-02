Guerrero: Noche de sismos en cadena; el más intenso de magnitud 5.3

Coyuca de Benítez, Guerrero.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que a las 00:47 horas de hoy jueves ocurrió un temblor magnitud 5.3 al suroeste de Coyuca de Benítez.

SISMO Magnitud 5.3 Loc 39 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 30/01/20 00:47:19 Lat 16.68 Lon -100.23 Pf 17 km pic.twitter.com/RVSRhEIBZi — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 30, 2020

Minutos después, a la una con un minuto, se dio otro sismo magnitud 4.4 con epicentro a 19 kilómetros de Coyuca de Benítez.

Luego, a las 01:09 horas, se registró un tercer movimiento magnitud 4.8 grados, con epicentro a 21 kilómetros al sur, también de Coyuca de Benítez.

Además otros dos sismos se sintieron a las 2:05 horas y a las 3:00 horas, de magnitud 4.1 y 4.5 respectivamente, ambos también con epicentro en Coyuca de Benítez

Los temblores se sintieron fuerte en Acapulco, Costa Grande, moderado en las regiones Centro, Tierra Caliente y parte de la Costa Chica.

Protección Civil de Guerrero activó los protocolos para la atención de sismos, que consiste en establecer comunicación con las unidades locales de Protección Civil cercanas al epicentro para descartar daños.

Las alertas no se activaron al no rebasar los temblores los 5.5 grados de intensidad. No se reportan víctimas o daños.

Cabe recordar que la tarde de ayer se registró otro movimiento telúrico de magnitud 5.1 grados, sin que tampoco se reportaran daños o víctimas.