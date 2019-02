"Hay mano negra en la muerta de Erika Alonso y Rafael Moreno": Marko Cortés

Ciudad de México.- Marko Cortés, presidente nacional del PAN, aseguró que el hecho en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no fue un accidente, sino que fue provocado. Aseguró que mientras no haya información y exista un “silencio sospechoso” del Gobierno federal, lo único que se puede pensar es que “hay mano negra” y que algunos se beneficiaron del accidente aéreo donde perdieron la vida, la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

Hay mano negra en esto que se quiso presentar como un accidente, y hoy con las pocas evidencias que lo acrediten y al no tener un veredicto oficial y científico a 60 días, no hace ver que no fue un accidente, sino un hecho provocado. Si no tenemos una evidencia siendo un día con buen clima, con un equipo en condiciones, con pilotos expertos te hace pensar que fue provocado, además de que el helicóptero cae de cabeza, cuando éste por el equipo que trae podría no desvanecerse”, señaló.