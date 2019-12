"Hay países que ya quisieran estar como México": Jefe de Oficina de Presidencia

Ciudad de México.- El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, hizo un comparativo con otras naciones y aseguró que hay países que ya quisieran estar como México.

El funcionario así lo dijo durante el lanzamiento de la iniciativa "Construir para educar", en la sede de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin:

A lo que agregó:

Y finalizó:

México de veras es un paraíso visto desde afuera muchas veces no valoramos lo que tenemos; tenemos retos, pero si lo comparas, estoy comparando, no estoy diciendo que no tenemos problemas, y serios y delicados y triste no estoy diciendo eso si tú ves el mapa en el mundo compañías como Iberdrola y las que yo recibo, ven a México mucho mejor que otros países hoy".