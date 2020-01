"Hay que portarse bien": AMLO revela plan para frenar la toma de casetas

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya hay un plan para frenar la toma de casetas en distintos puntos de México.

Asimismo, el mandatario hizo un llamado a toda la ciudadanía, incluyendo a los automovilístas, a no contribuir con esta situación y dejar de participar en estas acciones.

No se debe tomar casetas para pedir cooperación y llamar a los automovilistas a que no contribuyan y no les den dinero porque la mayoría de las veces no hay una causa social, porque es un modo de obtener recursos"