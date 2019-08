Héctor Suárez pide que dejen trabajar a AMLO y que cambien de mentalidad

Ciudad de México.- El actor Héctor Suárez aseguró que se encuentra bien de salud y con el ánimo para seguir alzando la voz sobre temas sociales y políticos, porque está convencido de que el cambio sólo se genera con la participación ciudadana.

Estoy bien de salud, afortunadamente me recupero, pero todavía me falta una cirugía que no sé para cuándo me la practiquen, pero mientras tanto sigo trabajando”, señaló.