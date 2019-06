Hijo de Felipe Calderón es arrestado en EU por tráfico de droga, según Internet

Texas, EU.- En redes sociales circula la información de que Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del ex presidente Felipe Calderón, fue detenido el jueves en Texas.

De acuerdo a dicha información, agentes del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos detuvieron a Calderón Zavala cuando trasladaba droga.

La presunta noticia fue difundida por el portal Grupo Fórmula, donde se informa que la detención fue realizada por oficiales del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. El informe dice que el hijo de Calderón transportaba la droga, por la cual recibiría un pago de 120 mil dólares.

Hasta el momento no se ha confirmado nada por las autoridades y el ex mandatario no ha dado declaración alguna.