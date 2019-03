Hombre de la tercera edad exige pensión que no le pagan desde 1997

Frontera, Tabasco.- Con un cartel en el que describe sus demandas y la disposición de pronto comenzar una huelga de hambre, un hombre llamado José Manuel Cruz Parra, de 67 años de edad, comenzó el pasado viernes una protesta afuera de la Clínica del Campo Número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exigir que le sea pagada una pensión que no percibe desde hace 22 años.

Según han reportado medios locales, José Manuel asegura que aparece en la relación de pensionados por la institución de salud desde 1997, sin embargo, nunca ha recibido tal beneficio.

Protesto. Aparezco como pensionado pero no recibo ningún beneficio económico del IMSS, solo servicio médico. Exijo se me empiece a pagar, que me reconozcan mis derechos. Fuera corrupción”, puede leerse en el cartel del hombre.