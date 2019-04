Hombre es brutalmente golpeado por Iván Riebeling en Tijuana

Tijuana, Baja California.- Un maestro de derecho fue brutalmente golpeado en un estacionamiento por Iván Riebeling, tras internar defender a una mujer que era agredida por Iván.

El docente César Rodríguez narró que arribó al lugar acompañado de una amiga y señaló que Riebeling amedrentó a una mujer, la golpeó en el estómago, la escupió en la cara y le hizo una serie de reclamos.



Ante esta escena, el docente intentó defender a la víctima, y fue ahí que Iván se le fue a los golpes, dejándolo fuertemente herido.

Me golpeó salvajemente y me dijo que me iba a levantar que siempre lo que se oye en las noticias de narcotráfico que me iban a levantar, me amenazó de muerte, yo la verdad temo por mi vida, porque es una persona muy agresiva, es una persona que veo que es impune a todo lo que hace, entonces yo ya tengo temor", expresó.