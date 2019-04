Ifetel eliminará los prefijos 01, 044 y 045 para llamadas de larga distancia

Ciudad de México.- En México se eliminarán los prefijos 01para realizar llamadas de larga distancia nacional, así como 044 para llamadas a celulares y 045 para llamadas de larga distancia.

De acuerdo con el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Rafael Eslava Herrada, la marcación a 10 dígitos simplificará y homologará los procedimientos de marcación en todo el país, haciendo más sencillo marcar a números celulares y de larga distancia.

Esta eliminación responde a dos cuestiones básicas: primero, una simplificación en la marcación, y la segunda, concretar en la mente de los usuarios la reforma constitucional que elimina el cobro de larga distancia”, señaló.

El comisionado recordó que desde el 1 de enero de 2015 ya no se cobra larga distancia desde telefonía fija; sin embargo, los procesos de marcación no se han adecuado y eso ha provocado que muchos usuarios se cuestionen si en verdad hay una eliminación en el cobro de larga distancia o no.