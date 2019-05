Iglesia Luz del Mundo, miles de fieles, muchas dudas y pocas respuestas

Ciudad de México.- En días recientes la iglesia La Luz del Mundo ha sido tema de debate, tras de la realización de un concierto en el Palacio de Bellas Artes que supuestamente era ajeno a cualquier propósito religioso. Sin embargo, según declaraciones de las autoridades, el fondo era rendir homenaje a su líder espiritual.

Se trata de una organización religiosa fundada el 12 de diciembre de 1926 por Eusebio Joaquín González, originario del estado de Jalisco. Tiene su sede internacional en la colonia La Hermosa Provincia (habitada exclusivamente por miembros de la iglesia), en la ciudad de Guadalajara, la capital del estado.

Tras su muerte en 2014, asumió la Presidencia Internacional de la congregación, su hijo, Naasón Joaquín García.

La Iglesia La Luz del Mundo se considera fundada por Jesucristo y restaurada como autoridad en la Tierra para dar paso al resurgimiento de la Iglesia de Cristo.

Entre las décadas de los 30 y 40 comenzó a llegar a las principales ciudades de la República Mexicana, sin embargo, esta congregación religiosa no ha podido explicar a detalle su enriquecimiento tanto en México como en los otros 57 países donde tiene presencia.

Aunado a esto, existen acusaciones por abuso sexual de ex miembros, no obstante dichas denuncias no han sido resueltas.

Para los años 60, los primeros fieles originarios de Colombia, Guatemala y Honduras se sumaron a la Iglesia la Luz del Mundo, Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana.

Entre 1967 y 1969 se construyó en Guadalajara el templo sede internacional cuyo diseño arquitectónico fue considerado como uno de los más vanguardistas en América Latina de la época.

En los 70 inició la predicación en Nicaragua, Belice, Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil y Ecuador, pero fue hasta los 80 que se impulsó la predicación en Canadá, Panamá y Argentina. Tiempo en el que también se agregaron los primeros creyentes de Israel y Australia.

La iglesia continuó su expansión en la década de los 90 al incluir a Italia, Reino Unido, Francia, Portugal, Moldavia y Suiza en Europa, Nigeria, en África; Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, en el Caribe, Curazao en las Antillas, y Perú en Sudamérica.

La iglesia La Luz del Mundo predica el evangelio cristiano y anuncia a las personas un 'mensaje de salvación espiritual'. Tres son los principios que rigen la vida de sus miembros: los religiosos, los morales y los civiles. Cada 14 de agosto miembros de todo el mundo asisten a la celebración de la Santa Cena.

El 8 de diciembre de 2014, luego del fallecimiento de Samuel Joaquín Flores, conocido como 'el apóstol Aarón Joaquín', su hijo, Naasón Joaquín García, asumió el mando de la organización religiosa el 14 de ese mismo mes y año.

En México, actualmente tiene presencia en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.