Javier Duarte: "Nada de lo que se me acusa es cierto, yo estoy orgulloso"

Ciudad de méxico.- El exgobernador de Veracruz Javier Duarte aseguró no es culpable de los delitos que se le atañen y señaló que se siente orgulloso de lo que realizó durante su gestión en el Gobierno del estado, ya que dio su “máximo para mantener la estabilidad social en una sociedad tan compleja como la veracruzana”.

Nada de lo que se me acusa es cierto. Yo estoy orgulloso y no me arrepiento de nada de lo que como gobernador desarrollé e hice por mi pueblo. Yo di mi máximo para mantener la gobernabilidad, la estabilidad social y el equilibrio de una sociedad tan compleja como es la veracruzana”, indicó.