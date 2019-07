'Jefe Diego' arremete contra AMLO: "La actitud del presidente es lastimosa"

Ciudad de México.- El abogado Diego Fernández de Cevallos arremetió en contra del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de redes sociales, el 'Jefe Diego', expresó que López Obrador tiene un gran "narcisismo no le cabe en el cuerpo", además, de llamarlo "caprichoso".

Asimismo, hizo hincapié a que "su actitud en público es lastimosa", esto en referencia a su visita recientemente a San Luis Potosí.

Muchos mexicanos sentimos coraje y rabia por el comportamiento del presidente. No es justo que salga con la estupidez de seguir insistiendo que el pueblo lo cuida, y que el que nada debe, nada teme. El pueblo no cuida a nadie, que no mienta", expresó Fernández de Cevallos.