Jiménez Espriú: "Es viable el aeropuerto de Santa Lucía"

Ciudad de México.- Un estudio que avala la factibilidad aeronáutica de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), realizado por la compañía europea NavBlue, fue presentado por el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

El estudio llegó a la conclusión de que se pueden tener hasta 140 operaciones por hora, detalló Jimenez Espriú; por lo que podría operar el AICM y Santa Lucía, en contraste con las 60 o 70 operaciones por hora que tiene actualmente el AICM.

Jiménez Espriú agregó que la corporación MITRE señaló anteriormente que no eran viables que funcionaran ambos aeropuertos porque podrían cruzarse las trayectorias de los aviones y podría haber accidentes; pero que después hubo una modificación en su posición, diciendo que sí era viable, pero no con las frecuencias necesarias para desahogar la situación actual del aeropuerto

Este es un estudio para demostrar que se pueden usar los dos aeropuertos, funcionan bien, y no chocan los aviones, no vamos a cometer la barbaridad de hacer una propuesta donde no haya una absoluta seguridad, comentó Jiménez Espriú, en conferencia de prensa.