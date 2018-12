Joven desaparece en CDMX; hermanas temen que sea víctima de trata

Ciudad de México.- Hoy 8 de diciembre se cumple un mes de la desaparición de Jenny, una joven que salió de su casa a encontrarse con un hombre que conoció a través de las redes sociales.

El pasado 2 de noviembre que Jenny Alanís Trejo Ochoa, de 18 años, salió de su casa en San Pedro Xalostoc, cerca de las 06:30 de la mañana, rumbo a la Basílica, donde vería a un desconocido que conoció en Facebook y que le dejaría dos gatos.

Jenny vivía con sus hermanas desde que falleció su madre. Desde su desaparición, las Trejo Ochoa se han dedicado a buscar a la joven, incluso autoridades de la Ciudad de México les permitieron ver los vídeos del lugar y alrededores donde se encontraría con el sujeto, aunque sin éxito.

Las hermanas recordaron que Jenny, quien quería entrar a la escuela militar, era una chica que no tenía amigos y a la que no le gustaba salir a fiestas. Por eso se preocuparon al ver que no regresó a casa.

Sólo tuvieron contacto con ella a través de una dos llamadas telefónicas. La primera vez, el día que desapareció. Dijo que estaba con un hombre en el Zócalo que prometió llevarla a casa. En otra ocasión, la joven contestó el teléfono y aseguró que estaba bien. La familia cree que es víctima de trata.

Hoy sólo saben que el sujeto con el que platicaba a través de Facebook se llama Gabriel.

Las hermanas ya ampliaron su declaración en la demanda, que ahora quedó por el delito de trata.

Las hermana creen que el sujeto se la llevó bajo engaños y temen que esté en peligro, porque de otra manera aseguraron que Jenny ya se hubiera presentado hablar con ellas, por lo menos para decirles que se encuentra bien.