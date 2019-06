Joven señala que lo corrieron del CEA por contestarle a Carlos Loret de Mola

Ciudad de México.- Un joven tuvo una indiferencia con el conductor Carlos Loret de Mola, cuando el conductor publicó un tweet, por lo que el hombre le contestó y fue despedido de su trabajo.

Pavel Lima Martínez era maestro del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y fue despedido por Eugenio Cobo.

Eugenio para despedir a Pavel le dijo que no quería un maestro impudente y le pidió que firmara su renuncia, a lo que el maestro dijo que el no estaba renunciando, que lo despidieran, a lo que Eugenio le contesto, que si lo que quería era otro escándalo, no iba a lograrlo.

El joven ya no tuvo acceso a la empresa, en su siguiente visita.

Loret hace meses publicó un mensaje en su perfil, junto con una foto de AMLO y decía: “Justo escribo sobre Trump y llega el embate del presidente electo @lopezobrador”.

Y Pavel le respondió: “Ya olvidaste el montaje de Florence, donde aceptaste participar? Eres un mentiroso, por eso hasta tu padre se avergüenza de ti. No, no es dividir entre buenos y malos. Eres un pobre ser mediocre, falto de reflexión pero lleno de ambición. Siento compasión por ti, por tu pequeñez”.

El joven le volvió a escribir otro mensaje, esperando respuesta, pero hasta el momento el conductor de despierta no ha contestado.

Hola @CarlosLoret , fíjate que hace unos meses te contesté un tweet, esto provocó que @EugenioCobo me despidiera del @CeaTelevisa Yo quisiera saber si tú tuviste que ver con esa decisión. No me podrías invitar a tu programa para hablar de libertad de expresión? — Pavel Lima Martínez (@Pavelcin) 12 de junio de 2019

No obstante, el periodista Vicente Serrano, del canal de YouTube sin censura, lo invitó a que hablara a cerca de lo que paso.