Joven sin brazos busca romper paradigmas; quiere ser Miss Veracruz

Xalapa, Veracruz.- La vida quizá no ha sido tan sencilla para Gabriela Molina como para el resto, sin embargo, esta veracruzana parece no conocer los límites a pesar de no contar con dos de sus extremidades y decidió romper paradigmas al buscar convertirse en Miss Veracruz.

La joven de 24 años y egresada recientemente de la carrera de Psicología, asegura que ha hecho su vida como cualquier persona y considera que aunque no tiene brazos, no ha sido una limitante para desarrollarse.

La concursante recién logró terminar su carrera de psicología, brinda pláticas de superación personal, además trabaja como modelo al interpretar a una maniquí viviente en el aparador de una tienda de ropa.

Para su madre, quien es su principal apoyo, Gaby es un milagro porque cuando nació solo le dieron 15 días de vida y ya tienen 24 años.