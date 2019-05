La Conade adeuda apoyo económico a la clavadista Adriana Jiménez

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que preside Ana Guevara, no le ha depositado desde marzo el monto correspondiente del apoyo económico del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) a la clavadista Adriana Jiménez, ventiló la propia atleta.

Son 3 meses (los que no me han depositado)", señala a EL UNIVERSAL Deportes. "Pero no es sólo a mí. También no les han depositado a otros atletas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, entre otros", señaló.