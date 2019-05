La Guardia Nacional entra en acción contra la violencia en 8 estados del país

Ciudad de México.- Leonel Cota Montaño, subsecretario de Planeación, Información, Protección Civil y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Guardia Nacional se desplegará formalmente en los ocho estados donde se está concentrando la violencia.

Con la aprobación de las leyes reglamentarias en el Senado, operará la Guardia Nacional en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y Morelos con entre 450 y 600 integrantes por región.

Ya hemos avanzado, les hemos denominado zonas prioritarias, porque obvio estamos esperando las decisiones de las instancias legislativas para poder formalizar, pero la estrategia no podía esperar, no podíamos decirle a Minatitlán espéranos tantito porque el congreso todavía no decide, instalamos lo que operativamente teníamos capacidad de instalar”, señaló.