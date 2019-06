La Guardia Nacional se despliega el primero de julio en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Se va a integrar la Guardia Nacional a la Ciudad de México, este primero de julio así lo informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los elementos que estarán en la Ciudad de México van a patrullar zonas como Tláhuac, Iztapalapa-Nezahualcóyotl y Gustavo A. Madero-Naucalpan.

Sheinbaum busca que también se muevan a la zona sur, de la ciudad, aunque todavía no se saben si podrán o no. En cuanto a la seguridad, aseguró que no hay crisis de inseguridad.

Hay algunas zonas en la condición en la que está la Ciudad y algunos operativos que es importante que estemos coordinados con la federación", explicó.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la estrategia:

Contará con 150 Coordinaciones Regionales de la Guardia Nacional, en las 32 entidades del país y 266 para el 2020, luego de que el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca tendrán mayor cobertura.

Los 82 mil elementos de la Guardia Nacional que supuestamente se tendrá en el 2019, en toda la República, estarán en todos los rincones del país y tendrá el control de espacios y funciones vitales para el crecimiento de México, tal y como dice la Ley de la Guardia Nacional.

¿Donde estará la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional tendrá presencia Zonas fronterizas y litorales; Pasos y puentes limítrofes; Aduanas, recintos fiscales (con excepción de los marítimos); secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; Centros de supervisión y control migratorio; carreteras federales; Vías férreas; Aeropuertos; Espacio aéreo; Parques Nacionales.

Instalaciones hidráulicas y vasos de las presas; Embalses de los lagos y los cauces de los ríos; Zonas federales; Inmuebles, instalaciones y servicios de las dependencias y entidades de la Federación; Instalaciones estratégicas; Zonas turísticas con protocolos especializados para su actuación; Instalaciones de los centros federales de detención, reclusión y reinserción social.

Mientras que en los espacios no enunciados habrá operativos conjuntos entre los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal).