La PGR dejó 166 mil casos sin resolver, indica reporte de México Evalúa

Ciudad de México.- La asociación civil México Evalúa informó que la antigua Procuraduría General de la República (PGR) dejó 166 mil casos sin resolver y que sólo concretaba tres de cada diez investigaciones, por lo que presentó un reporte que incluye un plan para que la Fiscalía General de la República (FGR) mejore sus capacidades de investigación.

El documento, que lleva por nombre ‘De PGR a FGR: Lineamientos hacia la transición’, divide en tres fases diferentes el fortalecimiento que debe obtener la Fiscalía General de la República.

El reto de la nueva Fiscalía es inmenso y con muchos riesgos; el principal es que no se concrete un cambio verdadero en la forma de actuar de la nueva Fiscalía, y es un riesgo porque la anterior Procuraduría dejó miles casos acumulados sin resolver tanto del sistema de justicia tradicional como el oral", explicó María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

Entre las fases en las que se divide el fortalecimiento de la FGR, según el documento de México Evalúa, se encuentra una primera etapa que deberá cumplirse durante este 2019. Ahí se propone se propone que la institución realice un diagnóstico de los recursos humanos y materiales con los que cuenta; compile un listado de la situación que guardan las averiguaciones previas y carpetas de investigación, y también realizar un mapeo del panorama de los delitos que perseguirá.

Posteriormente, para una segunda etapa, México Evalúa considera que la FGR debe consolidar un esquema de persecución penal estratégica y un modelo de investigación criminal alineado a las mejores prácticas; reclutar nuevo personal y certificar a las personas que ya laboran en la institución, y asegurar que el proceso de transición sea colaborativo, fiscalizado, abierto y transparente.

Y por último, durante los últimos cinco años del periodo del titular de la dependencia, la FGR deberá realizar un diagnóstico de su plan y estrategias para modificarlas y mejorarlas continuamente.

María Novoa explicó que el rezago de la antigua PGR se refleja en que "resolvía primordialmente los delitos más sencillos, por ejemplo, portación de armas, narcomenudeo y hechos delictivos captados en flagrancia".

Asimismo, opinó que "en esta última deuda no logramos cambiar las formas de trabajo ni las capacidades reales dentro de la procuración de justicia. En el fondo por eso no estamos viendo los resultados del sistema penal acusatorio, pues este le exigió a la PGR mayores estándares de investigación criminal. Y no es un problema de capacitación de personal, sino que no se modificaron los procesos y las formas de trabajo".

Según el reporte de México Evalúa, entre los principales obstáculos que la FGR enfrentará durante su transformación está "la falta de profesionalización del personal de la institución, la inexistencia de la evaluación del desempeño, el ascenso de personas que no mostraron méritos para ocupar nuevos cargos y otorgamiento de estímulos y reconocimientos poco transparentes", entre otros.