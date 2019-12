La Unidad de Inteligencia Financiera va por cuatro exgobernadores corruptos

Ciudad de México.- A petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) investiga, por el presunto delito de lavado de dinero, a cuatro exgobernadores del país.

Además, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se iniciaron indagatorias con gobernadores en funciones, pero aún están en un proceso inicial de investigación, por lo que aún no hay prefigurada alguna responsabilidad; incluso deslindó de cualquier responsabilidad al mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, a quien se acusó de estar vinculado con el caso de la Caja Libertad.

Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la FGR. Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no; por tanto, sería irresponsable hacer una imputación a cualquier persona si no hay elementos”, señaló.