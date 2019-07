La actriz Yalitza Aparicio, reaparece en Guelaguetza 2019, y aclara rumores

Oaxaca, Oaxaca.- La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio asistió como invitada especial a la primera función de la Guelaguetza 2019, donde compartirá el palco de honor con el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, y el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco.

Este año la nominada al Oscar por su rol en la película ROMA, de Alfonso Cuarón, fue elegida como la imagen oficial de la Guelaguetza y protagonizó una serie de spots al grito de ¡Qué viva Oaxaca!

Posteriormente se especuló que la actriz originaria de Tlaxiaco se presentaría en una de las danzas, lo que causó se le culpara de que los precios en reventa de los boletos llegarán hasta los 45 mil pesos.

La acusación fue rechazada por la actriz en sus redes sociales y desde entonces se especulaba sí asistiría.

Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza. No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales, señaló.