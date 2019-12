"La declaración de Enrique Peña Nieto es clave": Abogado de Rosario Robles

Ciudad de México.- Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles Berlanga, señaló que uno de los "puntos centrales" para la defensa de su clienta será la declaración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Esto con el fin de conocer si la extitular de la Sedesol y Sedatu omitió comunicarle los presuntos desvíos de recursos en ambas dependencias durante su gestión.

El abogado de la exsecretaria de Estado, en entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, subrayó que es solamente una "suposición" de la Fiscalía General de la República (FGR) lo que tiene en prisión a Robles.

Ese es uno de los meollos, de los puntos centrales de la defensa para el fondo del asunto: ¿cómo puede saber la Fiscalía que no le informó a Peña Nieto, si el propio expresidente no ha declarado, y si no hay ningún documento que avale esta situación".