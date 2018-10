La esposa de 'El Chapo', ¿le manda un mensaje de amor en Instagram?

Ciudad de México.- La esposa de ‘El Chapo’ Guzmán Loera ha causado polémica por supuesto mensaje en una cuenta de Instagram.

El post no tiene un nombre específico para quien va dirijo. En algunos medios se ha dicho que puede ser para ‘El Chapo’, quien se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, Nueva York, en espera del juicio federal en su contra por narcotráfico.

Pero algunas dudas sobre la veracidad de la nota han surgido,una de ellas es la autenticidad de esa cuenta que al momento suma más de 225 mil seguidores.

Recientemente, la mujer que procreó gemelas con el supuesto líder del cartel de Sinaloa, rechazó que esté actualizando contenido en redes sociales.

Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable, debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro y todavía tener que exponerme por personas ajenas a mí que están dedicándose a exhibir a nombre mío, mi vida privada en redes sociales ajenas para mí”, dijo la mujer en una carta pública.