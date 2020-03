"La fuerza del presidente es moral, no de contagio": López-Gatell sobre AMLO

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que sería conveniente que el presidente, Andrés Manuel López Obrador "se contagiara" de Covid-19 para quedar inmune a la enfermedad.

Esto pese a que AMLO rebasa los 66 años de edad, padece hipertensión con antecedente de infarto al miocardio y sigue teniendo contacto con cientos de personas en plazas públicas durante sus giras por el país.

Así lo dijo el subsecretario este lunes durante rueda de prensa en Palacio Nacional donde aseguró que el mandatario goza de muy buena salud y que no tiene caso someterlo a ni prueba.

Sus palabras fueron:

Afortunadamente él goza de buena salud y aunque pasa de los 60 años no quiere decir que sea una persona de especial riesgo; le voy a decir una cosa muy pragmática, casi sería mejor que padeciera coronavirus porque lo más probable es que él en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune y ya nadie tendría está inquietud sobre él".

Y agregó:

La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, de un individuo, el presidente tiene la misma posibilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo (…) el presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas, o al revés".