La iglesia que el 'Chapo' construyó dentro de la casa de su madre en Sinaloa

Badiraguato, Sinaloa.- Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán construyó en la propiedad de su madre, en su natal Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, una capilla.

Según un reportaje de Univisión, "'El Chapo' construyó un templo donde todos los domingos, de las 10 de la mañana a la una de la tarde, los seguidores de la iglesia oran y cantan bajo las órdenes de un pastor que vive en la villa".

No se sabe con certeza si la capilla está registrada como asociación religiosa (con personalidad jurídica) en México porque no tiene el logotipo de la organización en la fachada.

Un principio del templo de Doña Consuelo es no consumir alcohol y no jurar. Los hombres necesitan vestirse adecuadamente, 'y no como un cholo o un macho'… las mujeres deben usar faldas, y nada de oro ni plata, aunque un modesto reloj dorado marca la muñeca de la madre del 'Chapo'", dijo Phoebe Eaton en la trilogía para Kindle In the Thrall of the Mountain King.